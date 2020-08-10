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Красивые Реборны




Куклы Реборн в России появились не так давно, но уже сумели завоевать сердца многих взрослых и детей. 

Недорогие куклы-реборн, которые так похожи на детей, имеют очень проникновенный взгляд, нежную кожу и натуральные волосы.

Красивые куклы-реборн из Германии невероятно реалистичны и очень похожи на милых, маленьких детей. На нашем сайте вы можете недорого купить куклу-реборн с бесплатной доставкой, которая станет отличным подарком как для малыша, так и для взрослого.

Каждый реборн выполнен из экологически чистых и высококачественных материалов

и абсолютно безопасен для здоровья. Купив недорого куклу-реборн в интернет-магазине Бэби74.рф, вы можете не сомневаться, что даже за долгие годы она не потеряет своего первоначального вида.

У нас самая лучшая цена на куклы-реборн в регионе. Коллекционирование таких игрушек может быть отличным хобби для взрослых, а дети будут без ума от милой куклы-реборн. Фото, представленные в нашем каталоге, помогут вам выбрать подходящую игрушку.

Купить куклы-реборн в России вы можете на нашем сайте оптом и в розницу.

Есть множество причин, почему клиенты доверяют нашей компании и выбирают именно нас.

Вот некоторые из них: 


Оригинальные

качественные куклы

для Вашей коллекции!

Бесплатная

быстрая доставка 

по территории России!

100% гарантия возврата, 

но мы уверены, что это

не понадобится!

Минимальные цены

на весь представленный ассортимент!

Экологически чистые

и высококачественные материалы!


Оригинальные

качественные куклы

для Вашей коллекции!

Бесплатная

быстрая доставка 

по территории России!

100% гарантия возврата, 

но мы уверены, что это

не понадобится!

Минимальные цены

на весь представленный ассортимент!

Экологически чистые

и высококачественные материалы!


В наличии более 1000 кукол! Также доставка кукол из Европы и США!

Скидки для постоянных клиентов. Сезонные акции и новинки!

Экспресс-доставка кукол в наличии оформляется

на следующий день!

Ответим на все вопросы

любым удобным для Вас способом

Любой товар на сайте

можно взять в рассрочку

на три платежа!

В наличии более 1000 кукол! Также доставка кукол из Европы и США!

Скидки для постоянных клиентов. Сезонные акции и новинки!

Экспресс-доставка кукол в наличии оформляется

на следующий день!

Ответим на все вопросы

любым удобным для Вас способом

Любой товар на сайте

можно взять в рассрочку

на три платежа!

Наша компания сотрудничает с проверенными и надежными

производителями известных мировых брендов


Получите консультацию по выбору куклы

Заполните форму и наш менеджер позвонит Вам в ближайшее время

Отзывы

Asset 1
Спасибо за куколку получили на 4 день курьером. Красивая куколка, в живую реалистичнее выглядит чем на фото. Закажем обязательно еще одну! Менеджеру спасибо за терпение с нашим выбором ))
Виктория С.
Магазин порадовал низкой ценой, доставка бесплатная и быстрая. Отправили 30 июля получили 4 августа на почте. Кукла точно как на фото. Думаю дочь будет рада. Спасибо.
Егор Александрович Тишкин
Чудесная живая очаровательная девченка! А уж какая модница!!! И очень добротно была упакована и моментально после оплаты отправлена! Спасибо!
Евгения П
Очень хорошая и красивая кукла. Дочка безумно рада! Спасибо менеджеру!
Татьяна М.
Кукла отличная! но ждали долго, менеджер в переписке по ватсап сказала что из-за коронавируса, наверно так оно и есть, положение не спокойное во всех странах.
Анна Неустроева г.Пенза
Елена, спасибо вам за помощь в выборе. Кукла прелесть, тяжёлая! Вес как ребенка. Жду внучку, я думаю ей понравится подарок.
Надежда Николаевна Самарина
Супер! Заказывайте не пожалеете . Доставка сдеком 3 дня до Москвы. Очарование! Сама бы играла, пеленала)) самые низкие цены из всех магазинов.
Арина М. Москва
Заказали куклу Анюта.
Пришла очень быстро. Внучка очень довольна. Продавцом довольны. Советую всем, кто хочет сделать заказ.
Думаем обратиться ещё раз.
Людмила
Очень красивая кукла, соответствует описанию, доставка очень быстрая - 6 дней! ребенок счастлив. Все аксессуары что на фото в комплекте. Надеюсь мой отзыв вам поможет обрести новых клиентов.
Шельц Ирина Викторовна
Заказывала две куклы Марьяшу и Марию для дочек на дни рождения.
Отправка очень быстрая, трек отслеживался. Куклы бесподобные, не знаю как удержаться и не подарить раньше праздника. Спасибо большое, Елена!
Светлана

Фото клиентов

г.Волгоград

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Контакты

Адрес
Челябинская обл., г.Озерск, ул. Монтажников, 75
Склад в России
Адрес
No. 18, 4th Lane, Zhangzhuang Xincun, Wendi West Road, Bozhou City, Anhui,
China
102206
Склад в Китае
Адрес
5055 28TH Ave Ste 6
Rockford
United States
61109
Склад в США
Телефон
+7 (912) 808-74-00
+7 (912) 808-74-00
менеджер Елена
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Бэби74.рф
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E-mail
info@reborn74.ru
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+7 (912) 808-74-00
менеджер Елена

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Каталог

распродажа
Кукла реборн — мальчик &quot;Степка&quot; 45 см
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Кукла реборн — мальчик "Степка" 45 см
4 500 руб.
6 200 руб.
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распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Регина&quot; 52 см
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Кукла реборн — девочка "Регина" 52 см
4 500 руб.
6 500 руб.
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распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Дарья&quot; 57 см
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Кукла реборн — девочка "Дарья" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Кейли&quot; 60 см
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Кукла реборн — девочка "Кейли" 60 см
5 000 руб.
6 900 руб.
Выбрать параметры
распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Доминика&quot; 60 см
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Кукла реборн — девочка "Доминика" 60 см
4 500 руб.
6 900 руб.
В корзину
распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Джинна&quot; 70 см
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Кукла реборн — девочка "Джинна" 70 см
8 000 руб.
11 800 руб.
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Кукла реборн — мальчик &quot;Степка&quot; 55 см
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Кукла реборн — мальчик "Степка" 55 см
9 800 руб.
10 500 руб.
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распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Регина&quot; 52 см
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Кукла реборн — девочка "Регина" 52 см
4 500 руб.
6 500 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Роза&quot; 55 см
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Кукла реборн — девочка "Роза" 55 см
4 800 руб.
6 500 руб.
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рекомендуем
Кукла реборн — мальчик &quot;Степка&quot; 45 см
В корзину
Кукла реборн — мальчик "Степка" 45 см
4 500 руб.
6 200 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Полина&quot; 60 см
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Кукла реборн — девочка "Полина" 60 см
5 500 руб.
6 900 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Кэтти&quot; 60 см
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Кукла реборн — девочка "Кэтти" 60 см
5 500 руб.
6 900 руб.
В корзину
распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Доминика&quot; 60 см
В корзину
Кукла реборн — девочка "Доминика" 60 см
4 500 руб.
6 900 руб.
В корзину
распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Кейли&quot; 60 см
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Кукла реборн — девочка "Кейли" 60 см
5 000 руб.
6 900 руб.
В корзину
распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Джинна&quot; 70 см
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Кукла реборн — девочка "Джинна" 70 см
8 000 руб.
11 800 руб.
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Кукла реборн —мальчик &quot;Лева&quot; 57 см
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Кукла реборн —мальчик "Лева" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Мишель&quot; 55 см
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Кукла реборн — девочка "Мишель" 55 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Марьяша&quot; 55 см
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Кукла реборн — девочка "Марьяша" 55 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Стефани&quot; 45 см
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Кукла реборн — девочка "Стефани" 45 см
4 500 руб.
7 000 руб.
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Кукла реборн —мальчик &quot;Андрюшка&quot; 57 см
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Кукла реборн —мальчик "Андрюшка" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн —мальчик &quot;Дима&quot; 57 см
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Кукла реборн —мальчик "Дима" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн — мальчик &quot;Андрей&quot; 57 см
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Кукла реборн — мальчик "Андрей" 57 см
4 800 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Стелла&quot; 57 см
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Кукла реборн — девочка "Стелла" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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распродажа
Кукла реборн — девочка &quot;Дарья&quot; 57 см
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Кукла реборн — девочка "Дарья" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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Кукла реборн — девочка &quot;Алена&quot; 57 см
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Кукла реборн — девочка "Алена" 57 см
5 100 руб.
6 800 руб.
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